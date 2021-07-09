Экспорт пшеницы из России за январь - май снизился на 19,5%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Экспорт пшеницы и меслина из России по итогам января - мая 2021 года снизился по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 19,5%, до 9 млн 992,9 тыс. тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

В денежном выражении этот показатель снизился на 4,5% и составил $2 млрд 555,5 млн. При этом в мае экспорт пшеницы снизился на 42,8% по сравнению с апрелем в натуральном выражении, до 457,2 тыс. тонн, в денежном выражении снижение составило 39,4%, до $139,8 млн.

По данным ФТС, экспорт растительного масла в январе - мае 2021 года возрос на 57,8% в денежном выражении и достиг $2 млрд 16 млн. В натуральном выражении этот показатель составил 1 млн 634,9 тыс. тонн, что на 10,3% меньше, чем годом ранее.

Как сообщили в ведомстве, экспорт свежей и мороженой рыбы за пять месяцев текущего года снизился на 25,5%, до $944 млн. В натуральном выражении этот показатель составил 595,1 тыс. тонн, что на 23,2% меньше по сравнению с показателем января - мая 2020 года.