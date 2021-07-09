Экспорт легковых машин из России вырос почти в полтора раза

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Экспорт легковых автомобилей из России в январе - мае увеличился на 43,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 35,8 тысяч штук, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей из России в отчетном периоде составил $575,7 млн, что на 61% больше, чем в январе - мае 2020 года.

Непосредственно в мае 2021 года экспорт легковых машин снизился на 22,2% по сравнению с апрелем этого года и составил 7,5 тыс. шт. В стоимостном выражении экспорт легковушек в мае снизился на 19,9% по сравнению с предыдущим месяцем, до $122,1 млн.

Грузовые автомобили

По данным ФТС, экспорт грузовых автомобилей с января по май 2021 года вырос в годовом выражении на 23,4%, до 4,8 тыс. штук. В стоимостном выражении продажи увеличились на 7,7%, до $127,6 млн.

Непосредственно в мае 2021 экспорт грузовых автомобилей снизился на 4,4% по сравнению с показателями предыдущего месяца этого года и составил 1,2 тыс. шт. В стоимостном выражении экспорт в отчетном месяце составил $25,1 млн, что ниже показателей апреля 2021 года на 26,3%.