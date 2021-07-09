Первое соглашение о займе из федерального Банка МСП подписали в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Первый крымский предприниматель заключил соглашение о предоставлении кредита в Банке МСП (дочерняя структура федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса), сообщила журналистам в пятницу вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии поручил до 1 ноября принять дополнительные меры по льготному кредитованию МСП, в том числе для повышения доступности таких займов. Поручение дано правительству РФ совместно с Банком России и акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" при участии системно значимых кредитных организаций.

"Корпорация МСП может нам оказывать поддержку и гарантийную. Если наш крымский фонд (государственная организация, предоставляющая кредиты для МСП - прим. ТАСС) ограничен суммой до 25 млн рублей, то там ограничение от 25 млн и более. Это может быть и 300 млн, и 200 млн. Вчера подписали первое соглашение о предоставлении кредита Банком МСП одному из наших предпринимателей", - сказала Кивико.

В четверг и пятницу гендиректор Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) Александр Исаевич работает на Крымском полуострове. В рамках поездки он, в частности, провел в пятницу встречу с крымскими бизнесменами и обсудил имеющиеся у них проблемы. Например, крымский бизнес высказал пожелание о создании элеткронной платформы, через которую можно было бы проводить операции с имуществом (например, взять в аренду). Также поднимался вопрос о том, что иногда возникают сложности при получении кредитов на полуострове.

"Если суммировать потребности, то первая группа - получение кредитов в более короткий срок. Из того, что слышал, это пока достаточно сложно: и по срокам, и по документам. Второе - попадание на полки федеральных торговых сетей. Третье - звучала инициатива, мы начали в этом направлении работать - поиск потенциальных экспортеров", - уточнил Исаевич журналистам.

Акционерное общество "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" АО "МСП Банк" было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства".