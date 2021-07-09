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Реальный эффективный курс рубля в июне вырос на 2,7%

С начала года он увеличился на 4,2%, свидетельствуют данные ЦБ
© Иван Юдин/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июне 2021 года вырос на 2,7% по отношению к показателю за предыдущий месяц, а с начала года увеличился на 4,2%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за первое полугодие 2021 г. реальный эффективный курс рубля снизился на 8,3%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в июне вырос на 2,2% по сравнению с маем, а с начала года - на 3%. При этом курс рубля к евро вырос на 3,2% к маю и вырос на 4,9% с начала года.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

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