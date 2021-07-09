Минфин пока не рассматривает повышение налоговой нагрузки на угольные компании

АЛЬМЕТЬЕВСК /Татарстан/, 9 июля. /ТАСС/. Минфин в настоящий момент не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на угольные компании на фоне роста экспорта угля и доходности сектора. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах "Нефтяного саммита - 2021".

"Не рассматривает", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее ФАС и Минэнерго сообщили, что проработают с компаниями проект совместного приказа, который устанавливает минимальные продажи угля на бирже в 10% от объема реализации компаний.

В ФАС говорили ТАСС, что введение нормативов позволит скорректировать цены на энергетический уголь и стабилизировать ситуацию на рынке. Как сообщалось, в июне энергетический уголь в России подорожал на 14% на фоне роста мировых котировок и ажиотажного спроса за границей.

По данным Argus, производители угля перестали предоставлять сезонные скидки, а стоимость топлива повысилась до максимального уровня с марта 2019 года. В "Совете рынка" отмечали, что подорожание энергетического угля может привести к повышению нерегулируемых цен на электроэнергию во второй ценовой зоне (Сибирь) оптового энергорынка.