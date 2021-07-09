Пошлина на экспорт пшеницы с 14 июля составит $39,3 за тонну

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. ТАСС: Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 14 по 20 июля включительно составит $39,3 за тонну. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

Пошлина на экспорт ячменя составит $37 за тонну, кукурузы - $50,6 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана, исходя из индикативной цены в размере $256,2 за тонну, на ячмень - при цене в $237,8 за тонну, на кукурузу - $259,7 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины будут еженедельно публиковаться на сайте министерства.

2 июня заработал механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ взимается при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит $185 за тонну. Срок действия пошлины не ограничен.

Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.