СМИ: большинство энергосетей Техаса, давших сбой в феврале, не выдерживает летней жары

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Большинство энергосетей штата Техас, фактически вышедших из строя в февральские морозы, теперь не справляются и с перегрузками летней жары. Об этом со ссылкой на данные компания ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), которая является крупнейшим оператором электросети в Техасе и обслуживает порядка 90% его населения, сообщил в пятницу журнал Newsweek.

​​​​​​​По сведениям компании, в течение первого летнего месяца по всему штату было зафиксировано 1 280 аварийных отключений электроэнергии. Только в течение 14-18 июня 97 энергостанций 224 раза внепланово прекращали подачу электроэнергии. Две третьих из них дали сбой и в минувшем феврале.

Наибольшая доля летних отключений, по данным ERCOT, приходится на станции, работающие на природном газе, - 49% от общего сокращения подачи электроэнергии. Далее идут ветряные станции и станции, преобразующие энергию Солнца.

Губернатор штата республиканец Грэг Эбботт пообещал разобраться в причинах теперь уже летних перебоев, но дал понять, что он по-прежнему намерен делать ставку на "надежные источники выработки электроэнергии" - газ, уголь и атомное топливо.

"Внеплановые отключения в июне <...> являются в основном следствием технических сбоев, - говорится в направленном в еженедельник заявлении представительницы ERCOT Лесли Сопко. - Мы направили информационные запросы владельцам энергетических компаний и ожидаем получения от них ответов позднее в этом месяце".

Сильные морозы и снегопады в Техасе в феврале привели ко многочисленным сбоям в работе системы электроснабжения штата. В результате миллионы жителей были либо полностью, либо частично лишены электроснабжения. Те энергетические компании, которые смогли продолжать работу, взвинтили цены за свои услуги, многие жители штата получили огромные счета за электроэнергию. В течение трех-четырех дней, как сообщила позже телекомпания CNN, энергосистема штата находилась на грани полного коллапса.