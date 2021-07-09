Проектный центр по энергопереходу и ESG-принципам создадут в "Сколтехе"

ТОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Проектный центр по энергетическому переходу и ESG-принципам (экологическая, социальная ответственность, корпоративное управление) появится в Сколковском институте науки и технологий ("Сколтех"). Об этом сообщил в пятницу заведующий лабораторией моделирования многофазных систем "Сколтеха" Андрей Осипцов на форуме U-Novus.

"Следуя тренду, мы в "Сколтехе" формируем проектный центр по энергопереходу и ESG, который я буду возглавлять, и соответственно проекты развития технологий ориентировать теперь на оптимизацию с учетом экономических метрик тоже", - сказал Осипцов в ходе дискуссии "Как сделать полигоны трудноизвлекаемых запасов нефти сетью распространения новых технологий".

По его словам, у центра будут три направления работы: технологии улавливания, использования и хранения углерода (CCUS), водородная энергетика и механизмы управления ESG-рисками предприятий для банков, которые выдают кредиты под экологические проекты или участвуют в выпуске "зеленых" облигаций.

"По водородной тематике мы только формируем перечень направлений, и здесь, конечно, проект консорциума "Технологическая водородная долина", где сопредседателем является Томский политехнический университет, - это колоссальная инициатива. Там накоплена экспертиза институтов и университетов за десятки лет. Здесь мы сможем дополнить этот перечень нашими контактами на Западе - в этом миссия "Сколтеха", - добавил Осипцов.

Форум U-Novus проходит в Томске с 2014 года. В повестке форума - дискуссии по вопросам безопасности и подготовки квалифицированных кадров для объектов критической информационной инфраструктуры, развития инженерной биологии, отечественной электронной компонентной базы, освоения трудноизвлекаемых запасов нефти, использования цифровых инструментов, климатических изменений и влияния экологической ситуации на качество жизни человека. Форум начался 1 июля и продлится до 30 сентября в различных форматах.