Инвестиции в неугольную отрасль Кузбасса до 2026 года составят свыше 376 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 9 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ утвердило план мероприятий по диверсификации экономики Кузбасса, где добывается свыше 50% российского угля и самое большое в стране число моногородов, по которому в несвязанные с угледобычей отрасли до 2026 года будет направлено более 376 млрд рублей частных инвестиций. Это позволит создать за пять лет в несырьевом секторе порядка 13,2 тыс. новых рабочих мест, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте министерства.

"Ожидаемые результаты от реализации мероприятий плана к 2026 году: не менее 13 288 дополнительно созданных рабочих мест; не менее 376 371 млн рублей дополнительно привлеченных внебюджетных инвестиций в отрасли, не связанные с добычей угля. Ожидается, что за счет увеличения доли работающих в неугольных отраслях удельный вес численности занятых в сфере угледобычи снизится с 11,6% до 8,7%", - говорится в документе.

Самый большой объем внебюджетных инвестиций будет сосредоточен в сфере химической промышленности - 139,4 млрд рублей, также 81,7 млрд рублей будет инвестировано в энергетику, 62,5 млрд рублей - в металлургию, 10,5 млрд рублей - в туризм и сферу общественного питания, около 30,5 млрд рублей - в сферы культуры, спорта и организации досуга. Наибольшее число рабочих мест при этом - более 5,1 тыс. - будет создано в сфере торговли и сервисного обслуживания транспорта. По 1,3 тыс. вакансий будут открыты в сельском хозяйстве и гостиничном и ресторанном секторе. Инвестиционные проекты будут реализовываться с 2021 года в течение пяти лет.

"Основная цель диверсификации экономики Кузбасса - стабильность, снижение зависимости от ситуации в угольной промышленности и периодических кризисов, которые серьезно влияют на экономику региона. Это позволит комплексно развивать не только промышленность Кузбасса, но и сферы образования, культуры и спорта. Нам важно, чтобы каждый житель региона почувствовал положительные изменения вне зависимости от того, где он живет - в городе или в деревне", - привели ТАСС в пресс-службе регионального правительства слова губернатора Сергея Цивилева.

План по диверсификации экономики Кузбасса направлен на достижение целей программы социально-экономического развития региона до 2024 года, утвержденной в марте правительством РФ с федеральным финансированием в размере 51 млрд рублей. Бюджетные средства пойдут на строительство крупных инфраструктурных объектов, что поможет повысить инвестиционную привлекательность региона. По данным Фонда моногородов, в Кузбассе расположено самое большое в России число монопрофильных территорий - 24 моногорода, экономика большинства из них связана с угольной промышленностью, они получают поддержку по линии фонда. Создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в несырьевой сектор поможет снизить зависимость экономики и бюджетной системы Кемеровской области от добычи угля.