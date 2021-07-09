В Минэнерго считают, что климат останется главной темой в мире еще на 30-50 лет

АЛЬМЕТЬЕВСК /ТАТАРСТАН/, 9 июля. /ТАСС/. Обсуждение вопросов экологии, глобального потепления, выбросов CO2 будет оставаться одной из основной темой в мире еще на протяжении 30-50 лет. Такое мнение высказал замглавы Минэнерго России Павел Сорокин, выступая на Международном нефтегазовом молодежном форуме в Республике Татарстан.

"Важно не пытаться отрицать тот факт, что в новом мире, в котором нам жить, следующие 30-50 лет климатическая повестка будет во главе угла", - сказал он.

"Факт в том, что мы сейчас живем в период, когда температура повышается и это влияет на жизнь каждого. На какие-то страны больше, на какие-то страны меньше. У нас значительная часть территории находится в зоне вечной мерзлоты, мы уже наблюдаем растущее число техногенных событий, катастроф, которые вызваны таянием вечной мерзлоты, эти тренды будут усиливаться", - подчеркнул он.

По его словам, Россия должна трезво оценивать ситуацию и делать максимум для того, чтобы сократить объем вредных выбросов, но при этом нужно соблюдать баланс между экологией и экономикой, которая нуждается в развитии.

"Сможем ли мы повлиять или нет своими усилиями - это уже другой вопрос, узнаем через 50 лет. Но мы должны для этого приложить максимум усилий", - считает Сорокин.