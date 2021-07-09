В ЦБ считают, что крупные экономики вряд ли легализуют биткойн

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Зампред Банка России Алексей Заботкин считает, что крупные экономики не станут легализовывать биткойн, поскольку это создает риски для финансовой стабильности страны. Такое мнение зампред ЦБ выразил в ходе дискуссии на Cyber Polygon.

В июне парламент Сальвадора принял закон, в соответствии с которым криптовалюта становится легальным платежным средством в стране. Так, согласно законопроекту, биткойн станет самодостаточным платежным средством, с его помощью можно будет оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. В качестве базовой валюты для обменных транзакций будет использоваться доллар США.

"Я не думаю, что какая-то крупная экономика пойдет по этому пути, потому что это серьезные риски для финансовой стабильности", - сообщил он.

Заботкин добавил, что, с точки зрения Центрального банка, криптовалюты являются цифровыми денежными суррогатами. Также он напомнил, что на территории РФ единственным легальным инструментом платежа является только российский рубль.

9 июля проходит третий международный онлайн-тренинг Cyber Polygon, его проведет компания Bi.Zone (занимается стратегическим управлением цифровыми рисками, входит в экосистему "Сбера"). Онлайн-тренинг пройдет при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Интерпола. Темой мероприятия станет безопасное развитие цифровых экосистем. На полях Cyber Polygon выступят зампред Центробанка Алексей Заботкин, президент "Сбера" Герман Греф, сооснователь компании Apple и изобретатель Стив Возняк, топ-менеджеры Mastercard и Visa и другие спикеры.