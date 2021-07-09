В ЦБ подсчитали потери россиян от действий кибермошенников с начала года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Потери россиян от действий кибермошенников в I квартале 2021 года составили почти 2,9 млрд рублей, что примерно в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Банка России.

Количество мошеннических операций по сравнению с IV кварталом 2020 года выросло на 40% и превысило 237 тыс. При этом доля социальной инженерии по всем операциям снизилась с 64% до 56,2%.

В ЦБ считают, что рост объема и количества несанкционированных операций связан с активным переходом граждан на дистанционный формат потребления продуктов и услуг.

Также эксперты ЦБ отмечают, что теряет актуальность всем известная легенда мошенников "звонок из банка". В настоящее время, по данным регулятора, злоумышленники переориентируются на новые сценарии. Наиболее часто фиксируется "звонок из правоохранительных органов и органов государственной власти".

Помимо этого, в январе - марте снизилась доля возмещенных банками похищенных средств с 11,3% до 7,3%.