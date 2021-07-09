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Авиакомпании России в июне увеличили перевозки в 3,8 раза

Всего за месяц перевезено 10,89 млн человек

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Авиакомпании России в июне увеличили перевозки пассажиров в 3,8 раза, до 10,89 млн человек по сравнению с июнем прошлого года. Это следует из данных Росавиации.

При этом авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки в 4 раза, до 2,11 млн пассажиров, S7 - в 2,3 раза, до 1,6 млн пассажиров, "Победа" - в 3,1 раза, до 1,4 млн пассажиров, "Россия" - в 5,3 раза, до 1,1 млн пассажиров, а "Уральские авиалинии" - в 5,7 раза, до 975 тыс.

"Всего за январь - июнь 2021 перевезено 43,9 млн пассажиров, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметили в Росавиации.

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