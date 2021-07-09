Силуанов: инструменты импортеров и экспортеров будут различны в рамках "зеленой" повестки

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Инструменты, которые будут использоваться странами-экспортерами природных ресурсов в рамках работы по "зеленой" повестке, скорее всего, будут существенно отличаться от инструментов, применяемых в странах-импортерах, заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Министр выступил на на симпозиуме "Налоговая политика и изменения климата" "Группы 20" , который прошел в пятницу Венеции.

По словам Силуанова, универсального пути к углеродной нейтральности не существует. "Чтобы не допустить снижения качества жизни людей, те инструменты, которые будут использоваться странами экспортерами природных ресурсов в рамках работы по "зеленой" повестке, скорее всего будут существенно отличаться от инструментов, применяемых в странах импортерах. Важна конечная цель - снижение выбросов парниковых газов", - сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении министерства.

Участники симпозиума озвучили подходы стран к налоговой политике, способствующие решению проблем изменения климата и защиты окружающей среды. Ключевым моментом в работе над вопросами "зеленой" экономики названа координация действий в многостороннем формате, говорится в сообщении.

Министр финансов в рамках выступления отметил, что "по сравнению с 1990 годом Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов. Эти выбросы уменьшились в два раза - до 1,6 млрд тонн". Такие результаты были достигнуты благодаря кардинальной перестройке российской промышленности и энергетики. "Более 40% российского энергетического баланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную энергетику", - сказал Силуанов.

Эффективный механизм ТУР

В ходе выступления Силуанов напомнил, что Россия заинтересована быть участником обсуждения механизма трансграничного углеродного регулирования (ТУР), назвав данный механизм эффективным.

"В случае дифференцированного применения ТУР к товарам из разных стран в зависимости от того, какие инструменты страна использует для снижения выбросов парниковых газов и признаются ли эти инструменты в ЕС, - это будет противоречить базовым принципам ВТО", - отметил он.

В качестве ключевых направлений совместной работы Силуанов отметил необходимость определить международную площадку, которая бы вырабатывала единые принципы и подходы глобального регулирования климатических вопросов, а также сформулировать основные принципы многостороннего сотрудничества по "зеленой" повестке в "двадцатке". Это бы обеспечило открытое взаимодействие между партнерами и отсутствие дискриминации, сообщает Минфин.