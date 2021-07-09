Швейный кластер планируют создать в Калужской области для решения вопроса нехватки кадров

ТАСС, 9 июля. Около одной тыс. операторов швейного оборудования не хватает на предприятиях в Калужской области, из-за чего на работу принимают сотрудников без профильного образования и обучают их непосредственно на фабриках. Объединение швейных производств в кластер и создание центра компетенций позволит решить проблему дефицита кадров, сообщил губернатор Владислав Шапша в пятницу на встрече с бизнесменами в Торгово-промышленной палате региона.

"Если объединиться в кластер в соответствии с требованиями постановления правительства России, тогда появится возможность привлечь средства, в том числе на современное оборудование для наших учебных центров. Для того, чтобы к вам приходили уже подготовленные специалисты", - приводит пресс-служба областного правительства слова Шапши.

Отмечено, что на предприятиях региона на данный момент не хватает около одной тыс. операторов швейного оборудования. Профильный калужский колледж выпускает ежегодно всего несколько десятков специалистов, из них лишь единицы остаются в профессии, на фабриках вынуждены принимать на работу сотрудников без специального образования и обучать их на своих производствах. "Наличие одного техникума, который готовит 12 человек, в сегодняшней ситуации - это не тот формат, который позволит решить проблему острой нехватки кадров", - отметил Шапша.

По мнению губернатора, проблему нехватки кадров смогло бы решить создание в Калужской области Центра компетенций по подготовке специалистов для предприятий легкой промышленности, а также разработка системы мотивации обучающихся, добавили в пресс-службе. О сроках создания кластера пока не сообщается.

В сфере легкой промышленности Калужской области зарегистрировано 203 предприятия, из которых 141 - швейное производство. В регионе выпускают верхнюю мужскую и женскую одежду, медицинскую и профессиональную форму, хлопчатобумажные ткани, постельное белье, нетканые стеганые материалы, обувь, чемоданы и сумки. В легкой промышленности региона занято более 3,5 тыс. человек, что составляет порядка 3,2% от общей численности людей, работающих в промышленности области.