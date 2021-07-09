Резидент "Технополиса Москва" выходит на рынок Туркменистана

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны Москвы, производитель и экспортер микроэлектроники - компания "Микрон", начнет продвижение своей продукции в Туркменистане в рамках соглашения о сотрудничестве с одним из ведущих производителей электротехнического оборудования этой страны. Об этом журналистам сообщил в пятницу руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

"Продукция производителей микроэлектроники пользуется наибольшим спросом на внешних рынках среди всех решений, создаваемых в ОЭЗ Москвы. Они обеспечивают более половины всех экспортных поставок из ОЭЗ, общий объем которых в прошлом году составил 1,2 млрд рублей. Новое направление усилит экспортный потенциал особой экономической зоны столицы и расширит присутствие ее передовых разработок на зарубежных рынках", - сказал Прохоров.

По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева, соглашение о сотрудничестве и реализации совместных технологических проектов подписали ГК "Микрон" и компания "Айдын Гиджелер". Договоренности предусматривают совместную разработку и реализацию проектов в сфере идентификации объектов, маркировки промышленных товаров, систем контроля и управления доступом (СКУД), электронных документов, смарт-карт и RFID-продукции.

У резидента ОЭЗ столицы действует собственная RFID лаборатория. Ежегодно запускается в серийное производство более 30 новых изделий и модификаций различных RFID меток. Продукция "Микрона" успешно работает в разных странах, компания открыта новым партнерствам. Как отметила генеральный директор АО "Микрон" Гульнара Хасьянова, в сотрудничестве с "Айдын Гиджелер" могут быть реализованы проекты на базе имеющихся в активе предприятия "Микрон" серийных изделий, а также новых разработок, специально для использования в Туркменистане.

"Начав с выпуска уличных осветительных приборов, энергосберегающих ламп и led-светильников, мы уже освоили смарт-телевизоры, мобильные телефоны, роутеры и другие виды электронной продукции. В кооперации с "Микроном" мы планируем развивать направления идентификации объектов и идентификации личности, которые имеют большой потенциал эффективного применения", - добавил генеральный директор ХО "Айдын Гиджелер" Хыдырберди Ата Абдурахманов.

О предприятии

В линейке радиочастотных меток (RFID-продукция) АО "Микрон" представлены несколько модификаций меток для металлических поверхностей, применяемых в логистических и инфраструктурных системах, метки для маркировки одежды, обеспечивающие автоматизированный учет и прослеживаемость товара. В серийном производстве предприятия освоено более 200 видов различных меток и модификаций (меток, карт, инлеев, бирок, маркировочных устройств и изделий) с разным набором технических характеристик и свойств в зависимости от задач, условий и сценариев применения. Также в продуктовом портфеле "Микрона" присутствуют чип-модули для идентификационных документов и банковских документов на микросхемах собственного производства.