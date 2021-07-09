Белый дом обнародовал указ президента Байдена о содействии конкуренции в экономике США

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Снижению цен на товары и услуги, повышению заработных плат, внедрению инноваций и ускорению экономического роста призван способствовать обнародованный в пятницу Белым домом указ президента США Джо Байдена о содействии конкуренции в американской экономике.

В течение десятилетий, как отмечается в заявлении Белого дома, в стране происходило объединение корпораций, в результате чего в 75% отраслей американской экономики, включая здравоохранение, финансовый сектор, сельское хозяйство и другие, ситуацию теперь контролирует небольшая группа компаний. "Отсутствие конкуренции ведет к повышению цен для потребителей, по мере того как все меньшее число крупных игроков осуществляет контроль над все большей частью рынка, - говорится в заявлении. - Препятствия для конкуренции также ведут к снижению заработных плат для работников".

Согласно исследованиям, на которые ссылаются в Белом доме, такая "консолидация" в экономике уже привела к снижению предлагаемых работодателями окладов на 17%, и десятки миллионов американцев вынуждены соглашаться на подписание договоров, предложенных им в условиях отсутствия конкуренции. Все это в итоге - с учетом также более высоких цен - привело к тому, что каждое домохозяйство в США теперь несет убытки в среднем в размере $5 тыс. в год, а развитие бизнеса сдерживается, равно как и внедрение новых технологий и идей.

Схожие проблемы в экономике США, указывается далее в заявлении, возникали и ранее, и находившиеся на тот момент у власти администрации предпринимали "смелые меры" для их решения. Теперь пришло время сделать то же нынешнему руководству страны.

"Сегодня президент Байден предпринимает решительные меры для уменьшения тренда к объединению корпораций, для повышения конкуренции и обеспечения конкретных преимуществ американским потребителям, рабочим, фермера и малому бизнесу, - говорится в заявлении. - Сегодняшний исторический указ фиксирует принятие общеправительственных усилий по содействию конкуренции в американской экономике".

Данный указ, как отмечается, включает в себя 72 инициативы в отношении более десятка федеральных ведомств, которые непосредственно займутся выполнением президентского указа, в первую очередь в тех областях экономики, где принятие таких мер давно назрело. Успех на этом поприще, как заявлено, приведет к "конкретным улучшениям в жизни людей" в самых различных сферах - от обычного похода в магазин до получения банковских услуг, доступа к образованию и возможностей открытия собственного бизнеса.