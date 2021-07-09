АТОР прогнозирует снижение цен на отдых на Кубани из-за уменьшения количества туристов

ТАСС, 9 июля. Цены на отдых в Краснодарском крае могут снизиться из-за уменьшения количества туристов, связанного с введением в регионе ограничительных мер по размещению отдыхающих в гостиницах и отелях. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Коррекция цен в Краснодарском крае будет неизбежной вне зависимости от того, откроют Египет летом или нет, потому что там происходит серьезное снижение бронирования в связи с изменением правил пребывания и въезда. Вряд ли можно будет говорить о сохранении того объема популярности, которая ожидалась в августе этого года. Цены снизятся, потому что туристов будет мало", - сказала она.

С 1 июля гостиницы и отели Кубани заселяют гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса. При этом в пятницу губернатор края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба региона сообщил, что отели и гостиницы Краснодарского края будут с 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, но при условии, что отдыхающие пройдут вакцинацию в регионе в течение трех дней после заселения.

В соответствии с предыдущей редакцией постановления губернатора, с 1 августа гостиницам и отелям было предписано размещать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления. ПЦР-тесты в гостиницах и отелях на Кубани не будут требовать у детей в возрасте до 14 лет.

Также гостиницы и отели Кубани могут заселять гостей, имеющих медицинский документ о перенесенном COVID-19 или сертификат из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, при условии, что с момента выздоровления до заселения прошло не более полугода. Для данной категории граждан ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуются.