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Чистый отток капитала из России в январе - июне снизился на 9,6%

По данным ЦБ, он составил $28,2 млрд

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь - июнь 2021 года, по предварительной оценке ЦБ, снизился на 9,62% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $28,2 млрд, говорится в сообщении Банка России.

По итогам первого полугодия 2020 года показатель находился на уровне $31,2 млрд.

По данным ЦБ, профицит внешней торговли РФ по итогам января - июня 2021 года вырос на 24,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $62,4 млрд.

По итогам отчетного периода 2020 года профицит внешней торговли РФ составлял $50 млрд.

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