Кабмин утвердил механизм выбора поисковиков для установки на гаджеты

Разработанный Минцифры документ утверждает изменения, которые вносятся в постановление правительства РФ от 18.11.2020 № 1867.

"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1867 "О перечне отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин, порядке составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, и порядке их предварительной установки", - отмечается в документе.

Согласно тексту постановления требования по использованию российской поисковой системы предлагается распространить на отдельные виды технически сложных товаров, произведенных после 1 июля 2021 года. В 2021 году согласно механизму, заложенному в постановлении, поисковой системой по умолчанию определен отобранный в декабре 2020 года в категории "поисковые системы" "Яндекс". Отбор поисковой системы на 2022 год стартует 1 августа 2021 года, добавили ТАСС в Минцифры.

"Производители электронных устройств смогут выбрать один из нескольких вариантов по обеспечению возможности выбора поиска по умолчанию: через диалоговое окно выбора поисковых систем при включении браузера или при первом включении устройства, а также предварительно определить на уровне настройки браузера. При этом пользователь в любой момент сможет сменить поисковую систему на желаемую", - уточнили в министерстве.

Также в Минцифры пояснили, что текст утвержденного постановления обсуждался на стадии его разработки с производителями электронных устройств, от них получено подтверждение технической готовности обеспечения возможности выбора российской поисковой системы на устройствах, произведенных после 1 июля.

"Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на основе поступивших до 1 августа 2021 г. заявлений операторов поисковых систем сформировать рейтинг поисковых систем и направить до 15 августа 2021 г. в правительство Российской Федерации предложения по утверждению поисковой системы, которая должна использоваться по умолчанию на отдельных видах технически сложных товаров с 1 января 2022 г.", - следует из документа.

О механизме отбора

В пресс-службе Минцифры сообщали ТАСС, что отбор на 2021 год проводился в соответствии с актуальной на тот момент редакцией закона. В министерстве поясняли, что в декабре 2020 года в него были внесены изменения, согласно которым с 1 июля пользователям должна быть обеспечена возможность поиска по умолчанию с использованием российских поисковых систем. При этом приложение по классу "поисковые системы" для предварительной предустановки уже было отобрано ("Яндекс"), и победитель по этому классу будет использован в качестве поиска по умолчанию на 2021 год".

Приложения для предварительной установки отбирались согласно механизму, утвержденному постановлением правительства № 1867. Министерство принимало заявки от компаний - производителей программного обеспечения ПО (среди которых была и заявка от "Яндекса"). Далее министерство сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями - заявителями и подтвержденных ими независимыми аудиторскими заключениях. Дополнительно для оценки заявок при Минцифры России была сформирована комиссия, куда вошли руководители ведущих российских отраслевых ассоциаций.

Таким образом в список предварительной установки вошли продукты, уже выбранные российскими пользователями, то есть имеющие наибольшее число уникальных пользователей. Предложения были направлены Минцифры на утверждение в правительство Российской Федерации и утверждены. Также в министерстве отметили, что в настоящий момент проходит отбор приложений на 2022 год, в котором также присутствует категория "поисковые системы".

В пресс-службе "Яндекса" - компании, подавшей заявку на предустановку и выигравшей конкурс на 2021 год, сообщали ТАСС, что компания поддерживает предложенную Минцифры "механику", когда пользователь сам выбирает поиск, которым он хотел бы пользоваться. "Сейчас более 40% владельцев iPhone в России используют поиск "Яндекса". Для этого большинство из них переходит на сайт "Яндекса", каждый раз вручную вводя адрес в браузере, возможность выбрать поиск на новом устройстве поможет сделать это в один клик", - прокомментировали в компании, уточнив, что свободный выбор поиска на разных платформах только повысит качество поисковых систем и улучшит пользовательский опыт.

О законе

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. В марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года. В начале декабря прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО откладывался еще на три месяца - до 1 апреля 2021 года. Тогда же было принято решение, что предустанавливаемое ПО может быть произведено не только в России, но и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии.

В перечень российских программ для предустановки с 1 апреля 2021 года на продаваемые в России технически сложные товары входят в том числе "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги".

При этом Госдума одобрила закон, который предусматривает административные штрафы до 200 тысяч рублей за отказ от предустановки приложений, разработанных в России или других странах ЕАЭС.