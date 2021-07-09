Профицит текущего счета платежного баланса России за I полугодие вырос на 71,7%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе - июне 2021 года увеличился на 71,71% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $43,1 млрд, сообщил Банк России.

Регулятор отметил, что ключевую роль в росте данного показателя сыграло "обусловленное опережающим ростом стоимостного объема экспорта товаров" увеличение профицита внешней торговли на 24,8%. В Банке России подчеркнули, что поставки наращивались как по энергетическим, так и по "неэнергетическим товарам".

"Динамика текущего счета была поддержана сокращением совокупного дефицита других компонентов счета текущих операций, в первую очередь баланса внешней торговли услугами", - добавили в ЦБ.