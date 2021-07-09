Добыча урана в России в 2020 году снизилась на 2%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Производство урана в России в прошлом году снизилось на 2,2% в сравнении с добычей в 2019 году, до 2,846 тыс. тонн. Это следует из годового отчета Росатома.

Добычу урана в России ведет урановый холдинг "Атомредметзолото" (АРМЗ), входящий в добывающий дивизион госкорпорации "Росатом". "Атомредметзолото" управляет российскими уранодобывающими активами, представленными в Забайкальском крае, Бурятии, Курганской области и Якутии.

Росатом в отчете отмечает, что в прошлом году АРМЗ в полном объеме выполнили годовую производственную программу. ППГХО в 2020 году добыло 1,24 тыс. тонн урана против 1,3 тыс. тонн в 2019 году, "Далур" - 585 тонн против 595 тонн, "Хиагда" - 1,021 тыс. тонн против 1,016 тыс. тонн.

Минерально-сырьевая база российских предприятий по состоянию на 1 января 2021 года составила 509,4 тыс. тонн урана, говорится в документе.

"Хиагда" была выведена на плановый показатель добычи в 2019 году. Тогда производство урана на предприятии выросло на 19% в годовом выражении. Как сообщалось, "Хиагда" стало первым в России цифровым уранодобывающим предприятием. Здесь создана система интеллектуального управления добычей на всем производственном цикле, начата промышленная эксплуатация "умного полигона".

Зарубежная выручка Росатома

Зарубежная выручка Росатома в прошлом году выросла более чем на 3% в сравнении с 2019 годом, до $7,5 млрд, говорится в отчете.

Ранее глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщал, что Росатом к 2030 году планирует увеличить долю выручки от реализации проектов за рубежом до 60% в общем объеме выручки.

В новой стратегии Росатома предусмотрен рост выручки госкорпорации к 2030 году в долларовом выражении в три раза, до $49-50 млрд или до 4 трлн рублей в рублевом выражении. При этом доля новых продуктов в выручке должна достичь 40%, зарубежная выручка - превысить 50%.

Портфель зарубежных заказов Росатома на 10 лет вперед по итогам прошлого года составил $138,3 млрд. На конец 2020 года в зарубежном портфеле госкорпорации было 36 энергоблоков, с учетом введенного в 2020 году энергоблока №1 Белорусской АЭС.

В прошлом году Росатом вел работы по возведению 25 энергоблоков на площадках в девяти странах.