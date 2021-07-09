Аграрии Ставрополья планируют собрать в 2021 году рекордный урожай яблок

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Садоводы Ставрополья планируют собрать в 2021 году более 44 тыс. тонн яблок, что превысит рекорд двухлетней давности. Об этом сообщила пресс-служба краевого Минсельхоза.

"Ежегодные труды ставропольских садоводов приносят плоды: в этом году при благоприятных погодных условиях в крае рассчитывают собрать порядка 44-45 тысяч тонн яблок. В этом случае Ставрополье побьет собственный рекорд двухлетней давности, когда в регионе собрали 43 тысячи тонн плодов", - говорится в сообщении.

В регионе уже приступили к сбору летних яблок, массовый сбор яблок осенних сортов начнется в конце августа. Осенью садоводы также планируют провести закладку новых площадей.

"Минсельхоз России и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ставят перед нами задачу увеличивать площади садов, чтобы в полной мере обеспечить россиян отечественными яблоками. Только этой весной в крае заложили 219 га садов, а осенью планируется высадить деревьев еще на 532 га", - цитирует пресс-служба и.о. министра сельского хозяйства края Владимира Ситникова.

Власти Ставрополья называют садоводство одним из перспективных направлений в сельском хозяйстве края. Ежегодно садоводы получают субсидии для компенсации части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями.