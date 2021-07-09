Грузооборот морских портов России в I полугодии вырос на 0,3%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России по итогам I полугодия прервал свое падение, за январь - июнь 2021 года показатель вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 412,13 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Росморречфлота.

Объем перевалки сухих грузов увеличился на 8% - до 200,78 млн тонн, наливных грузов - сократился на 6%, составив 211,35 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 1,7%, составив 46,27 млн тонн, из которых перевалка сухих грузов прибавила 0,7% - до 13,36 млн тонн, а наливных грузов - снизилась на 2,7%, до 32,91 млн тонн.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна снизился на 3,4% и составил 123,54 млн тонн. При этом перевалка сухих грузов увеличилась там на 6,4%, составив 57,6 млн тонн, наливных грузов - упала на 10,7%, до 65,94 млн тонн в абсолютном выражении.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 2,2% и составил 125,55 млн тонн. Из них перевалка сухих грузов выросла на 11,3% - до 53,42 млн тонн, а наливных грузов - снизилась на 3,6%, составив 72,13 млн тонн.

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна сократился на 12,2%, составив 3,67 млн тонн. Снижение связано с продолжающимся падением перевалки сухих грузов (- 30,2%), составившей 1,26 млн тонн. Сектор перевалки наливных грузов на Каспии показал рост на 1,4%, составив 2,41 млн тонн.

По-прежнему растет грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна. Он составил 113,1 млн тонн (+3,9%), из которых объем перевалки сухих грузов вырос на 9,3% - до 75,14 млн тонн, а наливных грузов сократился на 5,4% - до 37,96 млн тонн.

Перевалка грузов в морских портах РФ более 23 лет пребывала в "зеленой" зоне непрерывного роста вплоть до мая 2020 года, когда на мировой и отечественной экономике и, в особенности, на транспортном секторе, начали сказываться меры по ограничению торгово-экономических связей и пассажиропотоков, вводимые в рамках борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции, заключили в Росморречфлоте.