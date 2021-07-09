ВТБ начал прием заявок в рамках кредитной программы Ростуризма

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. ВТБ присоединился к программе льготного кредитования Ростуризма. Банк уже начал прием заявок и рассматривает финансирование 17 проектов на 20 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"ВТБ одним из первых совместно с Ростуризмом начинает работу в рамках новой инициативы государства по поддержке туриндустрии. Для банка стратегически интересно развивать социально важные инфраструктурные проекты страны. Считаем, что программа будет способствовать росту числа объектов туристической инфраструктуры, популяризации внутреннего туризма, созданию новых рабочих мест и поддержке отрасли, серьезно пострадавшей в период пандемии", - цитирует зампреда ВТБ Дениса Бортникова пресс-служба.

По мнению Бортникова, разработанный механизм финансирования эффективен и привлекателен по условиям для инвесторов, что подтверждается высоким интересом клиентов еще со старта программы.

В сообщении уточняется, что на текущий момент на рассмотрении банка находится 17 проектов в сегменте среднего и малого бизнеса на общую сумму финансирования 20 млрд рублей.

В рамках программы отельерам выдаются льготные кредиты на строительство и реконструкцию гостиниц по ставке от 3 до 5%. Кредитные средства предоставляются на срок до 15 лет в сумме от 100 млн рублей.

Льготное финансирование могут получить проекты по строительству и реконструкции гостиниц категории не менее "три звезды", многофункциональных комплексов с номерным фондом санаторно-курортных организаций и других объектов туристической инфраструктуры.