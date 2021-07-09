Технологии поиска "трудной" нефти обеспечат ее добычу в Томской области на 50 лет

ТОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Создание технологий по поиску и добыче трудноизвлекаемых запасов нефти по проекту "Палеозой" в Томской области позволит добывать полезные ископаемые еще 50 лет. Об этом на форуме U-Novus в пятницу сообщил вице-губернатор Андрей Антонов.

В июне "Газпром нефть" и Томская область на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании технологического полигона для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти по проекту "Палеозой". Реализация проекта позволит "Газпром нефти" ежегодно дополнительно добывать в Томской области до 1,3 млн т "трудной" нефти с 2025 года, в перспективе палеозойские пласты могут обеспечивать порядка 10 млн тонн в год. Томский политехнический университет отвечает за научную часть проекта, который состоит из научно-исследовательских работ и геологоразведки.

"Для региона это практически 25% ВРП, 25% доходной части бюджета и более 50% нефтегазовой отрасли присутствует в наших инвестициях. Мы добываем практически 50 лет нефти и такой же объем запасов есть в рамках "Палеозоя", - сказал Антонов.

Он отметил, что проект позволит стабильно организовать нефтедобычу на уровне 2019 года - до 10 млн тонн в год. Кроме того, он даст толчок экономике региона за счет инжиниринговых работ, разработки технологий для поиска и добычи, а также за счет экспорта образования и подготовки кадров.

Как уточнил в ходе сессии директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич, на полигоне, помимо разработок для поиска и добычи, планируется отработать технологии для уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу. Их использование позволит сократить на треть объемы углекислого газа, выделяемого при добыче полезных ископаемых, в том числе, "трудной" нефти.

"В проекте "Палеозой" ключевую, интегрирующую роль играет ТПУ. Вокруг него складывается целая экосистема разного рода инициативных образовательных, научно-исследовательских проектов со всеми участниками. Это и работа с производителями оборудования, нефтесервисными компаниями, поиск методов повышения точности поисковых методик, работа со сложными геологическими особенностями", - сказал Вашкевич.

О форуме и нефтедобыче в Томской области

Нефтегазовая отрасль обеспечивает в Томской области 25% валового регионального продукта. При этом объемы добычи нефти сокращаются в течение уже нескольких лет - с 2014 по 2019 года добыча упала с 10,8 млн до 9 млн тонн, в 2020-м - до 7,2 млн тонн. Власти региона совместно с вузами и нефтяными компаниями ищут способы добычи трудноизвлекаемых запасов. В частности, для этого в 2017 году был запущен проект "Палеозой", в ходе которого планируется разработать эффективные технологии поиска и оценки залежей так называемой палеозойской нефти, которую не так трудно добывать, но очень сложно обнаружить.

Форум U-Novus проводится в городе с 2014 года. Представители научно-образовательных учреждений, корпораций и технологического бизнеса, инноваторы, разработчики и предприниматели затрагивают актуальные вопросы на дискуссиях, круглых столах, бизнес-семинарах.