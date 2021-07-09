Доля малого и среднего бизнеса в закупках "Россетей" достигла 70%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Доля товаров и услуг, произведенных предприятиями малого и среднего бизнеса, в закупках "Россетей" составляет порядка 70%. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому государственные компании должны увеличить квоту закупок у малых и средних предприятий до 25%, что станет дополнительным стимулом для их развития.

"Доля малого и среднего бизнеса в закупках "Россетей" составляет почти 70%. За прошлый год совокупный объем договоров с МСП вырос почти на 13%, а в сравнении с 2015 годом - более чем в 2 раза", - отметили в компании.

При этом с 2015 года компании МСП получили заказов от "Россетей" на 1,2 трлн рублей.

"Работа с малым и средним бизнесом позволяет решать несколько задач: снижать долю импорта в закупках, участвовать в развитии регионов присутствия, содействовать росту локальных производителей", - пояснили в "Россетях".

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.