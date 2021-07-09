МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Яндекс" выходит из сделки по покупке KupiVIP, рассматривает альтернативные варианты для выхода в fashion-сегмент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс.Маркет" не будет использовать свое право на реализацию опциона на покупку группы KupiVIP. Компания рассматривает альтернативные выходы в сегмент fashion", - сообщили в компании.

Ранее в ФАС сообщали, что ведомство не получало ходатайство о сделке между компаниями "Яндекс.Маркет" и Private Trade по приобретению маркетплейсом магазина KupiVIP и других активов компании Private Trade.

31 мая "Яндекс" сообщал, что купит, а затем интегрирует в "Яндекс.Маркет" интернет-магазин одежды KupiVIP.

Интернет-магазин KupiVIP основан в 2008 году. Он предлагает одежду, обувь и аксессуары более чем 1 тыс. модных брендов. KupiVIP сотрудничает с более чем 3 тыс. российских и зарубежных поставщиков, а также является оператором логистического комплекса в Московской области, который может отгружать более 9 млн заказов в год. Помимо России, магазин также работает в Белоруссии и Казахстане.