Завод реагентов для очистки выхлопных газов до стандарта Евро-6 открыли под Смоленском

ТАСС, 9 июля. Компания "Уралхим" открыла в Ярцевском районе Смоленской области завод по производству 1,2 тыс. тонн в месяц жидкого реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей по экологическим стандартам Евро-6. Предприятие сможет обеспечить продукцией транспортные средства, передвигающиеся на территории России и идущие в направлении Европы, сообщается на инвестиционном портале региона.

"Компания "Уралхим" начала производить жидкий реагент AdBlue в Ярцевском районе. Вещество используется для очистки выхлопных газов дизельных двигателей и позволяет снизить содержание оксидов азота в выхлопах на 90%", - говорится в сообщении.

По данным инвестпортала, на предприятии отгрузили 25 тонн реагента, которого по плановым показателям здесь будет производиться около 1,2 тыс. тонн в месяц. Завод сможет обеспечить реагентом российского производства транспортные средства, передвигающиеся на территории России и идущие в направлении Европы. "Открытие первого производства жидкого реагента AdBlue в регионе и его доступность для потребителей создаст в Смоленской области не только благоприятные условия для соблюдения перевозчиками правил стандарта Евро-6, но и поможет существенно сократить выбросы оксида азота в атмосферу, что, в свою очередь, будет способствовать защите окружающей среды", - приводятся слова губернатора Смоленской области Алексея Островского.

АО "Объединенная химическая компания "Уралхим" - одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации и СНГ. По данным, опубликованным на сайте компании, "Уралхим" занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, входит в число крупнейших отечественных производителей аммиака, карбамида и азотных удобрений. В состав основных активов входят филиал "Азот" в городе Березники, филиал "КЧХК" в городе Кирово-Чепецке, филиал "ПМУ" в Перми, АО "Воскресенские минеральные удобрения" и другие активы в России и на территории зарубежных государств.