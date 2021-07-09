"Сбер" фиксирует снижение активности телефонных мошенников внутри банка

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Сбер" фиксирует заметное снижение активности телефонных мошенников в адрес клиентов банка, говорить о таких тенденциях в целом по стране пока рано. Об этом сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Cyber Polygon.

"Мы по своим клиентам видим некоторое снижение преступлений с использованием методов социальной инженерии. Но, в целом, о снижении по стране, на наш взгляд, говорить преждевременно. Это означает, что та программа, которую "Сбер" реализовал, дала мощный позитивный результат по снижению телефонного мошенничества. Так, за прошлую неделю мы фактически фиксируем 40% уменьшение телефонных звонков мошенников в отношении наших клиентов", - сказал он.

При этом Кузнецов подчеркнул, что, по его предположению, снижение активности мошенников связано с их переориентацией на клиентов других банков.

Также зампред правления Сбербанка отметил, что преступления с использованием методов социальной инженерии имеют разные виды, встречаются и такие сценарии, когда мошенники вынуждают граждан отдавать им деньги физически. "Не могу сказать, что такие факты имеют широкое распространение, но бороться с ними можно одним способом - повышать уровень киберграмотности", - сказал он.

Топ-менеджер Сбербанка также добавил, что пока рано говорить о превалировании института кибербезопасности в России над хакерами. "Но у нас есть все основания рассчитывать, что ситуация улучшится в ближайшем будущем на фоне всех предпринимаемых мер", - заключил Кузнецов.