В Минфине заявили, что РФ не будет идти к углеродной нейтральности через фискальные меры

АЛЬМЕТЬЕВСК /Татарстан/, 9 июля. /ТАСС/. Россия не будет вводить новые налоги на пути к углеродной нейтральности. Об этом сказал в пятницу статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на Нефтяном саммите Татарстана в Альметьевске, где обсуждалась климатическая повестка, сообщает корреспондент ТАСС.

"У каждой страны свой путь к CO2-нейтральности. Надо отстаивать российский путь. "Татнефть" уже движется в этом направлении, надо помочь ей при экспорте продукции. Наша госполитика должна быть направлена на поддержку в этой сфере, а не на введение новых налогов", - сказал Сазанов.

Нужны стимулы для предприятий по переработке отходов пластика, льготы, прямое субсидирование, добавил в свою очередь заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин во время саммита. По его словам, надо довести доходность проектов до рентабельного уровня, потому что в мире будут повышать требования для компаний в этой сфере.

Говоря о Нефтяном саммите Татарстана, замминистра энергетики России отметил, что каждый год мероприятие становится все более качественным. Главной повесткой саммита стало устойчивое развитие в контексте глобальной повестки топливно-энергетического комплекса 2021 года.

Нефтяной саммит - 2021

Нефтяной саммит в Татарстане проходит ежегодно, с 2019 году он приобрел международный статус. В этом году он проходит в рамках Международного молодежного нефтегазового форума IPYForum.

В саммите приняли участие заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, президент Татарстана Рустам Минниханов, начальник Главгосэкспертизы Игорь Манылов, исполнительный директор Национальной сети Глобального договора ООН Марина Вашукова, научный руководитель Казанского научного центра (КазНЦ РАН) Олег Синяшин и другие.

В первый день форума IPYForum прошел запуск хакатона Hackathon Oil Tech Challenge 2021. Участниками стали более 200 молодых специалистов, преподавателей и студентов из ведущих нефтяных компаний и вузов России и стран ближнего зарубежья.