Минцифры опробует механизм проактивного уведомления о новых выплатах через госуслуги

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минцифры и Минтруд с 11 июля опробуют новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

"По предыдущим социальным выплатам у нас накопился достаточный объем информации, поэтому мы совместно с Минтрудом решили опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах", - отметил Шадаев, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Шадаев добавил, что портал сам заполнит форму заявления на выплату 10 000 рублей на каждого ребенка-школьника, а затем отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР. "Таким образом, автоматически формируя необходимые формы, портал сэкономит пользователям время и вовремя напомнит о получении положенных им выплат", - уточнил Шадаев.

"Обращаю внимание, что механизм новых уведомлений мы начнем тестировать уже в ближайшее воскресенье, 11 июля. Если уведомление с портала вдруг не придет, то с 15 июля 2021 года можно зайти на портал госуслуг и подписать заявление привычным способом", - пояснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Он напомнил, что крупные банки предложили своим клиентам дополнительные бонусы при перечислении выплат на открытые у них счета. "Мы надеемся, что другие банки также присоединятся к этой инициативе и предложат получателям выплат различные программы лояльности", - добавил Шадаев.