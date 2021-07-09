Минсельхоз предлагает сформировать неснижаемый запас зерна интервенционного фонда

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минсельхоз предлагает создать неснижаемый запас интервенционного фонда зерна в России в размере 3 млн тонн, а запасы сахара - в 250 тыс. тонн, закупки продукции могут пройти в 2022-2023 годах. Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ к проекту постановления правительства о внесении изменений в правила приобретения сельхозпродукции в рамках интервенций.

"В целях обеспечения бесперебойных поставок сахара и стабилизации ценовой ситуации предложено создание аналогичного инструмента по сахару. В указанных целях предложено сформировать интервенционный фонд сахара белого в размере 250 тыс. тонн. Закупку зерна и сахара белого в интервенционный фонд предложено осуществлять в 2022-2023 годах по решению правительства Российской Федерации при благоприятных рыночных условиях", - отмечается в документе.

Кроме того, Минсельхоз РФ предлагает сформировать неснижаемый запас зерна интервенционного фонда в размере 3 млн тонн.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут говорила о том, что Минсельхоз РФ планирует предложить правительству создать запасы в зерновом интервенционном фонде для обеспечения переработчиков продукцией по "разумным ценам". Она отметила, что Минсельхоз регулярно выходит с предложением создать интервенционный фонд на новых условиях для того, чтобы продавать зерно по рыночной цене и продавать его в периоды сильной волатильности зерна исключительно для внутреннего рынка для переработки. По ее словам, это необходимо для того, чтобы обеспечить разумную цену на социально значимые продукты: хлеб и муку.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что министерство сельского хозяйства РФ планирует увеличить запас сахара до 500 тыс. тонн в государственном инвестиционном фонде.