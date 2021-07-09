Россия в мае снизила экспорт золота до $5,2 млрд

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия в мае 2021 года снизила экспорт золота год к году в физическом и денежном эквиваленте. Так, поставки золота за рубеж в мае сократились в два раза, до 12,1 тонн, а выручка от них снизилась в 1,9 раза, до $704,7 млн, следует из данных ФТС.

При этом в январе - мае 2021 года экспорт составил 91,72 тонн необработанного золота, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении экспорт за этот период вырос на 2,3% - до $5,22 млрд.

Большая часть золота традиционно поставляется в Великобританию - 11 тонн, или более 95% от всего объема экспорта в мае. Также поставки шли в Казахстан и Швейцарию.

В 2020 году РФ экспортировала золота на общую сумму $18,535 млрд, что в 3,2 раза больше, чем в 2019 году. В натуральном выражении вывоз золота в 2020 году вырос более чем в два раза - до 320 тонн против 123 тонн в 2019 году.

В апреле 2020 года правительство разрешило Минпромторгу выдавать производителям генеральные лицензии на экспорт аффинированного золота и серебра в слитках на основании согласованного Минфином заявления. До этого генеральные лицензии на экспорт выдавались только банкам, получившим соответствующую лицензию ЦБ РФ. Компании и аффинажные заводы могли экспортировать драгметаллы на основании разовых лицензий, выдаваемых на контракт с конкретным иностранным контрагентом.