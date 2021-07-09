Индексы РТС и Мосбиржи 9 июля торговались разнонаправленно

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу продемонстрировал разнонаправленную динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,15%, до 3855,31 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,45%, до 1635,04 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:13 мск снизился на 0,38%, до 74,35 рубля, евро - на 0,35%, до 88,19 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,4%, до $75,39 за баррель.

"Улучшение внешних настроений и рост цен на нефть, поддержанный недельной статистикой по запасам сырья и нефтепродуктов в США, стали ключевыми поводами для покупок. В то же время активно укреплявшийся рубль сдерживал рост индекса Мосбиржи", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Сдерживающее влияние на спрос продолжают оказывать внутренние новости. "Поводом для продаж в последние дни, возможно, стало сообщение о том, что в правительстве обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд рублей ежегодно в 2022-2024 годах", - добавил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Рынок акций

В лидерах роста к середине сессии были бумаги ММК (+4,07%), акции "Северстали" (+4,04%) и котировки НЛМК (+3,17%). В лидерах снижения находились привилегированные и обыкновенные акции "Ростелекома" (-2,9% и -4,15% соответственно).

Акции металлургов в пятницу продолжали коррекционный отскок, пытаясь отвоевать часть позиций, утерянных после новостей о введении экспортных пошлин, пояснила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"Акции "Северстали" сегодня проверяют на прочность среднюю полосу Боллинджера дневного графика (1 600 рублей). Завершение недели выше подтвердит нацеленность бумаг на развитие отскока к 1 695 рублей (верхняя полоса Боллинджера) и перспективу последующей смены среднесрочного тренда", - отметила она, добавив, что у текущих уровней покупателям представляется неплохой шанс сыграть на развитие коррекционного роста.

Прогноз на понедельник

В понедельник российский рынок может продолжить осторожный подъем, считает Александр Бахтин. "Маятник настроений на рынках вновь качнулся в сторону оптимизма, однако тревожащими останутся два фактора - усиление рисков пандемии и неопределенность вокруг сделки ОПЕК+", - рассказал он.

Сигналы регуляторов также останутся в фокусе внимания. "В начале недели состоится выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана. Министерство финансов РФ может опубликовать данные о балансе бюджета за июнь. В США стартует сезон корпоративных финансовых отчетностей за II квартал 2021 года. 13 июля свои результаты среди первых компаний обнародуют JPMorgan Chase & Co, PepsiCo, Goldman Sachs. Из статистики стоит обратить внимание на объем выданных займов в КНР", - добавил эксперт.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 3840-3940 пунктов, курс рубля к доллару в пределах 73,5-74,8 рубля.

В то же время, по оценкам "Фридом финанс", в начале следующей недели и по ее итогам преобладают шансы снижения рынка. Целевые диапазоны закрытия первых торгов следующей недели для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3845-3880 пунктов, а также 73,75-74,95 рубля и 87,50-88,70 рубля соответственно.