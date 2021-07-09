МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минсельхоз предлагает разрешить продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен на 10% и выше. Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ к проекту постановления правительства о внесении изменений в правила приобретения сельхозпродукции в рамках интервенций.

"Дополнить [правила] абзацем следующего содержания: "рост цен на сельскохозяйственную продукцию на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции", - говорится в документе.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. В рамках закупочных интервенций государство для поддержки производителей приобретает у аграриев зерно в интервенционный фонд, а в рамках товарных - продает, чтобы не допустить роста цен.

О возобновлении продажи зерна из госфонда Национальная товарная биржа (НТБ) объявила 14 января 2021 года, первые торги прошли 20 января.

Интервенции по закупке зерна в последний раз проводились для урожая 2016 года.