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Россельхознадзор разрешил ввоз кормов с шести предприятий Евросоюза

Таким образом, на сегодняшний день возобновлена сертификация продукции 56 компаний из разных стран

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил ввоз кормов с шести предприятий Евросоюза, в том числе с пяти предприятий Германии и одного предприятия Нидерландов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор расширяет размещенный ранее список зарубежных предприятий, которым на три месяца разрешается ввоз в Россию кормовой продукции", - отмечается в сообщении. Кроме того, в отношении ряда предприятий расширяется перечень разрешенной к ввозу номенклатуры кормов.

Как отметили в Россельхознадзоре, поступающие в Россию подконтрольные товары будут подвергаться усиленному лабораторному мониторингу.

Таким образом, на сегодняшний день возобновлена сертификация продукции 56 компаний: 32 производителей кормов и кормовых добавок из Германии, 18 производителей - из Нидерландов, четырех - из Испании и двух - из Канады.

Ограничения на экспорт в Россию кормов и кормовых добавок из нескольких иностранных государств были введены Россельхознадзором по причине серьезного снижения уровня государственного контроля за продукцией, отправляемой в Россию.

Теги
КанадаГерманияИспанияНидерландыРоссия
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