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Минсельхоз предложил продавать сахар из госфонда магазинам

Также ведомство предлагает продавать зерно из интервенционного фонда отечественным мукомолам и хлебопекарным предприятиям

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минсельхоз предлагает продавать зерно из российского интервенционного фонда отечественным мукомолам и хлебопекарным предприятиям, а сахар - предприятиям торговли. Об этом говорится в пояснительной записке Минсельхоза к проекту постановления правительства о внесении изменений в правила приобретения сельхозпродукции в рамках интервенций.

"Проектом постановления предусмотрено наделение Минсельхоза России полномочиями по определению хозяйствующих субъектов, которым будет реализовываться сельскохозяйственная продукция. В соответствии с принятыми подходами сельскохозяйственную продукцию планируется реализовывать в отношении зерна - мукомольным и хлебопекарным предприятиям, в отношении сахара - организациям торговли", - отмечается в материалах министерства.

Согласно документу, Минсельхоз предлагает создать неснижаемый запас интервенционного фонда зерна в России в размере 3 млн тонн, а сахара - в 250 тысяч тонн. Министерство предлагает проводить закупки продукции в 2022-2023 годах.

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