Поставщики рыбной продукции предложили торговым сетям повысить цены

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), получили предложения от поставщиков о повышении закупочных цен на рыбную продукцию. Об этом ТАСС сообщили в АКОРТ.

"На настоящий момент ряд торговых сетей АКОРТ получил предложения от поставщиков о повышении закупочных цен на рыбную продукцию. В качестве обоснований приводятся, в том числе повышение стоимости сырья, изменение валютных курсов, повышение стоимости упаковки и логистики. Все полученные заявки будут рассмотрены в индивидуальном порядке и приняты только в случае объективной обоснованности", - сообщили в АКОРТ.

В ассоциации добавили, что в случае принятия предложений поставщиков торговые сети приложат все усилия, чтобы изменение цен на полке проходило максимально комфортно для потребителей.

Ассоциация объединяет 27 крупнейших компаний розничной торговли России, представляющих более 25% рынка.

"Коммерсантъ" ранее со ссылкой на представителей одной из крупных торговых сетей и "Верного" сообщал, что производители рыбной гастрономии и пресервов предупредили ретейлеров о росте цен на их продукцию на 5-15%. Источник ТАСС в одной из крупных сетей также отмечал, что сеть получила от одного из поставщиков предложение о повышении цен от 4 до 15% в зависимости от наименования.