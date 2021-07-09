Стив Возняк призвал Google и Facebook не передавать личные данные третьим лицам

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сооснователь Apple Стив Возняк призвал Google, Facebook и другие компании последовать примеру Apple и не передавать личные данные пользователей третьим лицам, в том числе рекламодателям. Такое заявление Возняк сделал в пятницу в ходе дискуссии с президентом "Сбера" Германом Грефом, которая прошла в рамках онлайн-тренинга Cyber Poligon.

"Компания [Apple] выступает против постоянного мониторинга трафика и его продажи рекламодателям. Apple очень активно отстаивает защиту ваших данных. Вы платите два доллара в месяц за iCloud, и это обеспечивает полную приватность, мы ничего не продаем рекламодателям. Хотелось бы, чтобы другие крупные экосистемы - Facebook, Google и прочие - тоже сказали: "Заплатите нам определенную сумму, и мы не будем использовать никакие ваши личные данные и передавать их третьим сторонам", - сказал Возняк, которого цитирует пресс-служба "Сбера".

Он подчеркнул, что из двух подходов - использовать базы данных для максимизации выгоды компании или только для улучшения пользовательского опыта - Apple выбирает второй путь.

В свою очередь, Греф отметил, что у крупных экосистем имеется колоссальное количество данных пользователей, в результате чего компании знают о людях больше, чем они сами. Он добавил, что пользователей беспокоит и использование искусственного интеллекта, который может изменить образ жизни человека, его привычки, приводит к потере приватности, сообщает пресс-служба.

Cyber Polygon - международная инициатива по повышению глобальной киберустойчивости, которая включает крупнейший технический тренинг для корпоративных команд и онлайн-конференцию с участием высокопоставленных представителей международных организаций и корпораций. Тренинг ежегодно проводит компания BI.ZONE (входит в экосистему "Сбера") при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Интерпола, в этом году он пройдет в третий раз. В 2020 году в Cyber Polygon приняли участие 120 команд из 29 стран, аудитория прямой трансляции достигла 5 млн человек из 57 государств.