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Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом

В агентстве отметили надежную макроэкономическую политику России и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Кредитный рейтинг России на уровне "BBB" отражает ее надежную макроэкономическую политику, устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов", - сообщили в агентстве.

Тем не менее, этим факторам противопоставляются геополитический риск, слабое государственное управление по сравнению со странами-аналогами, низкий потенциальный рост ВВП и высокая сырьевая зависимость, добавили там.

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