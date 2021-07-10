Минфин позитивно оценил подтверждение суверенного рейтинга России агентством Fitch

Что лето экономике сулит, или Как фондовый рынок РФ отыгрывает негатив пандемии

"Мы, безусловно, позитивно оцениваем новое подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации агентством Fitch Ratings на уровне "BBB" со стабильным прогнозом. Агентство отмечает, что текущее состояние платежного баланса страны, значительные накопленные фискальные резервы и сбалансированное бюджетное планирование позволяют российской экономике успешно абсорбировать потенциальные внешние шоки", - сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, последовательное подтверждение кредитного рейтинга РФ всеми агентствами "большой тройки" свидетельствует об эффективности проводимой правительством макроэкономической политики.

В июне Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2021 год с 3,3% до 3,7%. Данный прогноз отражал ожидания агентства по поводу того, что не будут вводиться новые ограничения для бизнеса, направленные на борьбу с COVID-19, продолжится вакцинация, усилится внешний спрос на российские товары.