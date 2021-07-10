СМИ: Чехия попросила Венгрию предоставить в долг 200 тыс. доз вакцины от коронавируса

ПРАГА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто с просьбой предоставить Праге в долг 200 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу вечером сообщил сайт газеты Pravo .

Чехия испытывает недостаток вакцин. В дар их ей ранее предоставили Израиль, Сербия и Словакия. Прага также получила в долг вакцины от Австрии и Словении.

Сийярто 1 июля передал от Венгрии республике в долг 100 тыс. доз препарата производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Чехия должна вернуть Будапешту это количество, как ожидается, до конца текущего года. Еще 40 950 доз вакцины того же производителя Сийярто передал Праге 4 июня.

В Чехии с населением около 10,7 млн граждан за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом составило 1 668 891, из них вылечились 1 636 772, умер 30 331 человек. 27 декабря прошлого года в стране началась вакцинация от коронавируса. Полный ее цикл прошли 3 708 711 жителей. В страну поступают вакцины производства Pfizer и BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.