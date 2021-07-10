Долги за тепло в России в мае снизились на 20 млрд рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Суммарная задолженность за тепловую энергию в России в мае 2021 года уменьшилась на 20 млрд рублей и достигла 206,4 млрд рублей, следует из материалов ассоциации "Совет производителей энергии", с которыми ознакомился ТАСС.

Таким образом, за пять месяцев 2021 года дебиторская задолженность уменьшилась на 2,8 млрд рублей или 1,3%. При этом по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года показатель снизился на почти на 1,4% или 3 млрд рублей.

"Данные за 5 месяцев 2021 года и сравнительный анализ показывают, что платежная дисциплина восстановилась и динамика дебиторской задолженности вернулась к тренду сезонного характера, характерного для года, предшествующего пандемии", - пояснили в ассоциации.

Уровень оплаты тепловой энергии в мае вырос в годовом выражении на 0,3%, а объем собранных средств увеличился на 12% или 7 млрд рублей.

В январе - мае 2021 года собираемость платежей по теплоснабжающим организациям выросла на 6,5%, промышленным потребителям - на 5%, жилищным организациям - на 3,9%, а населению - на 1,9%. В то же время бюджетные потребители ухудшили уровень оплаты на 32,3%, а прочие потребители - 10,3%.