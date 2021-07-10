Рост необеспеченного кредитования превысит выдачи ипотеки в 2021 году

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Темп роста в выдачах банками необеспеченных кредитов гражданам превысит выдачи ипотеки, несмотря на продление льготной госпрограммы, и составит 18-18,5% в 2021 году, считают опрошенные ТАСС эксперты российских рейтинговых агентств.

"В 2021 году темпы роста потребительского кредитования, по нашим ожиданиям, превысят темпы роста ипотечных выдач в виду сохранения неблагоприятных экономических условий и свершившегося удовлетворения спроса населения на ипотеку в значительной мере", - отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

По ее словам, темп роста ипотечных выдач во втором полугодии замедлится и по итогам года составит 15-17% (ниже темпов роста 2020 года).

Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева сообщает, что по оценкам агентства портфель необеспеченного кредитования может вырасти на 18-18,5% к концу года. "На рынке необеспеченной розницы мы видим ускорение роста портфеля, что может свидетельствовать о начале кредитного бума. Однако, скорее всего, эту динамику мы наблюдаем из-за сезонного роста спроса, а также на фоне стремления банков нарастить клиентскую базу до момента существенного повышения стоимости фондирования и, соответственно, повышения средних ставок по кредитам", - говорит она.

При этом Банк России в случае продолжения активного развития необеспеченного кредитования будет применять ограничительные меры для охлаждения рынка, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Относительно темпов роста ипотечного кредитования управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отмечает, что по итогам года объем выдач ипотеки составит 4,6-4,8 трлн рублей, обновив прошлогодний рекорд, а темп прироста ипотечного портфеля при таких выдачах составит не менее 20%. При этом агентство ожидает снижения темпов роста в выдачах ипотеки во II полугодии на 25-30% по сравнению с итогами января - июня. "Скажется заметное изменение условий льготной ипотеки, которая обеспечивала в разные месяцы до трети всех выдач. Дополнительное давление окажет рост ставок как по льготной ипотеке, так и по собственным программам банков", - считает эксперт.

Ранее в ЦБ отмечали, что рост ипотеки и потребительского кредитования в РФ по итогам 2021 года может превысить 20%. Во избежание таких рисков ЦБ снова вводит в действие макропруденциальные меры. С 1 августа Банк России планирует повысить надбавки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20% до доковидного уровня. Регулятор будет увеличивать надбавки, если рост в этом сегменте не замедлится.