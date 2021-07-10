МВД хочет вынести за пределы России подготовку мигрантами документов для патента на работу

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. МВД на базе ресурсов ведомства намерено вынести за пределы России подготовку мигрантами документов для получения патента на работу, чтобы ускорить все процедуры и исключить въезд в страну возможных нарушителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Полагаем возможным использовать ресурсы паспортно-визового сервиса МВД России для проверки отсутствия обстоятельств, препятствующих въезду иностранных граждан, а также последующего их направления в уполномоченные субъектами РФ организации для окончательной подготовки документов, необходимых для выдачи патента, что позволит исключить проникновение в РФ потенциальных нарушителей и свести к минимуму число нелегальных посреднических структур", - сказал собеседник агентства.

Для получения патента надо предоставить заявление, документ, удостоверяющий личность иностранца, миграционную карту с указанием цели визита "работа", медицинские справки об отсутствии заболевания наркоманией, опасными инфекционными заболеваниями и ВИЧ-инфекцией, полис добровольного медицинского страхования либо договор на оказание платных медицинских услуг, а также документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства. "При этом уже сейчас имеется возможность прохождения за рубежом экзамена на владение русским языком, знание истории России, основ законодательства РФ и получение соответствующего сертификата. По нашему мнению, получение иностранными гражданами на территории постоянного проживания вышеуказанных документов поможет ускорить процесс оформления патента на территории РФ", - отметили в МВД.

В ведомстве уточнили, что данный список документов свидетельствует о том, что вопрос получения иностранным гражданином патента носит комплексный характер и затрагивает компетенцию, в том числе, Минздрава, Минобрнауки, Банка России и ФНС.

В ведомстве также подчеркнули, что основные миграционные потоки в Россию направлены с территорий стран СНГ. Сейчас под эгидой Минтруда заключены соглашения об организованном наборе трудовых мигрантов в Россию из Узбекистана и Таджикистана.

По данным МВД, за пять месяцев года почти 540 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства оформили патент на работу в России.