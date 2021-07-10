На Филиппины доставили партию вакцины "Спутник V"

БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлена вечером в пятницу на Филиппины. Об этом в субботу сообщило Управление по связям со СМИ при президенте республики, сопроводив публикацию фотографией из международного аэропорта Манилы.

Доставка на Филиппины данной партии, состоящей из первого и второго компонента препарата, неоднократно откладывалась. Ожидается, что еще одна партия российской вакцины меньшего объема прибудет в республику в субботу.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 1,46 млн, выздоровели более 1,38 млн человек, умерли 25,7 тыс. пациентов. Власти страны одобрили экстренное использование вакцины американской компании Moderna, российского препарата "Спутник V", а также препаратов Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, индийской компании Bharat Biotech и Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson.