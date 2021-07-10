Власти планируют взять инфраструктурный кредит на кольцевую дорогу вокруг Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Минтранс Ростовской области работает над привлечением инфраструктурного кредита при строительстве одной из крупнейших частей Ростовского транспортного кольца, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Проектирование Западной хорды, на возведение которой планируется привлечь кредитные средства, завершится в 2022 году, тогда же планируется начать ее строительство.

Ранее глава региона Василий Голубев называл Ростовское транспортное кольцо одним из проектов, для которых регион мог бы привлечь инфраструктурный кредит. Западная хорда является одной из наиболее протяженных частей Ростовского транспортного кольца. Ее длина должна составить 13,5 км.

"Инфраструктурный кредит мы как раз планируем привлечь непосредственно на строительство Западной хорды. Министр сейчас этим вопросом занимается довольно плотно, <...> это все уже озвучено на федеральном уровне, и сейчас мы прорабатываем вопрос о привлечении этого инфраструктурного кредита", - отметили в министерстве. Бюджет проекта составляет порядка 30 млрд рублей.

По словам представителя ростовского Минтранса, область заинтересована в начале строительства Западной хорды, так как данный участок Ростовского кольца поможет разгрузить город от транзитных большегрузов, направляя их в обход Ростова-на-Дону.

В апреле 2021 года президент Владимир Путин заявил, что субъекты РФ смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты по 3% годовых сроком на 15 лет. До 2024 года на эти цели выделят в общей сложности 500 млрд рублей.

Строительство Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 110 км началось в 2017 году. В стадии реализации находятся проекты 12 автодорог, входящих в структуру формируемого кольца. Ведется создание обхода Аксая и третьей очереди Северного обхода Ростова-на-Дону. До 2024 года на осуществление крупномасштабного проекта планируют направить 100 млрд рублей. Ранее глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщал, что строительство транспортного обхода вокруг Ростова-на-Дону планируется завершить в 2023 году.