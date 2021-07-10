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Рост ВВП Казахстана по итогам первых шести месяцев года составил 2,2%

Премьер-министр республики Аскар Мамин сообщил, что власти Казахстана планируют нарастить добычу нефти с 85,7 млн тонн в 2020 году до 86 млн тонн в 2021 году

НУР-СУЛТАН, 10 июля. /ТАСС/. Уровень ВВП Казахстана в первой половине текущего года вырос на 2,2%. Об этом сообщил в субботу на расширенном заседании правительства премьер-министр республики Аскар Мамин.

"По итогам первого полугодия ВВП составил 2,2%", - сказал он, представляя итоги макроэкономического развития за шесть месяцев.

В 2020 году показатель ВВП страны снизился на 2,6%. Правительство Казахстана в нынешнем году намерено обеспечить рост экономики на 3,5-4%. В 2019 году рост ВВП составил 4,5%.

Добыча нефти

По словам Мамина, власти Казахстана планируют нарастить добычу нефти с 85,7 млн тонн в 2020 году до 86 млн тонн в 2021 году. 

"В текущем году планируется добыть 86 млн тонн нефти и 55,5 млрд куб. м газа", - сказал он.

Ранее планировалось, что уровень добычи нефти по итогам текущего года составит в республике 85,3 млн тонн.

Теги
КазахстанМамин, Аскар Узакпаевич
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