Глава Минприроды предложил увеличить финансирование начальных этапов геологоразведки

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов предлагает проработать вопрос увеличения финансирования ранних этапов геологоразведки в рамках программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов". Об этом министр сообщил журналистам.

"Предлагаю нам совместно с Минфином и Минэкономразвития в нашей новой программе "Воспроизводство и использование природных ресурсов" проработать и серьезно увеличить финансирование на геологоразведку. Именно на ранние этапы поисков", - сказал он.

Кроме того, Козлов считает необходимым увеличить и объемы геологоразведки. "Этот начальный этап - самый сложный и несет огромные риски, поэтому их на себя должно брать государство. В идеале - продавать на аукционе не ресурсы, которые приносят доходы в миллионы, а запасы, которые могут принести миллиарды", - пояснил он.

Министр также предложил Минпромторгу совместно с Минприроды заняться разработкой и внедрением высокотехнологичных методов переработки ресурсов. "Нам нужны опытные образцы, которые мы внедрим на пилотных проектах на месторождениях и вместе с компанией "Росгеология" попробуем сделать так, чтобы потом это все вошло в сеть", - добавил Козлов.

Электронный формат

Всего 12% геологической информации в настоящий момент содержится в электронном виде, но до 2023 года уже 92% данных будут переведены в цифровой формат, сообщил Козлов. "Мы запланировали огромную работу по оцифровке геологической информации. Сейчас в электронном виде есть всего 12% общероссийских данных. В ближайшие два года переведем в цифру еще 80%", - сказал он.

Козлов добавил, что для бесперебойной работы электронной базы данных необходимо создать дата-центры. "Сейчас обсуждаем это с Минцифры, с [главой Минцифры] Максутом Игоревичем [Шадаевым], мы должны стать частью "Гособлака", - отметил министр.

Он также рассказал, что Минприроды в апреле разработало собственный сервис: специальный модуль по мониторингу, который способен проверить огромный массив данных. "Нам он нужен, чтобы контролировать ситуацию по лицензиям. Не Росприроднадзор с бумажными актами ждать, а спокойно в федеральной информационной системе все видеть", - пояснил Козлов.